Работа на благо жителей. Андрей Воробьев наградил лучших финансистов Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Работа на благо жителей. Андрей Воробьев наградил лучших финансистов Подмосковья Губернатор Подмосковья вручил награды лучшим финансистам телеканал «360»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню финансиста. Он произнес приветственное слово и вручил награды Московской области, а также статуэтки за качество управления муниципальными финансами. На мероприятии присутствовал министр финансов России Антон Силуанов.

Всесторонняя поддержка

«Сегодня мы должны поздравить наших финансистов, которые стараются, работают добросовестно», — сказал губернатор Подмосковья и приступил к вручению наград.

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Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени получил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Спасибо, что вы сегодня с нами, для нас это важно. Мы с первого дня являемся партнерами с Министерством финансов, для того чтобы иметь поддержку и взаимопонимание. Каждая территория нуждается в сильных партнерах, это хорошее подспорье к тем преобразованиям, которых ждут наши жители», — обратился Воробьев к Силуанову.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Московской области Екатерина Макарова удостоилась ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени. Пять глав городских округов получили статуэтки в номинации «Качество управления муниципальными финансами за 2021 год».

Губернатор Московской области добавил, что правительство региона старается сделать так, чтобы все деньги были инвестированы с пользой.

«У нас растущий регион, и вы знаете, какое количество средств мы инвестируем в школы, детские сады. Большое количество людей приезжают сюда, есть огромный справедливый запрос, и мы должны ему соответствовать. Мы всегда имеем поддержку президента по самым сложным проектам. Несмотря на стоимость тех или иных объектов, которые мы строим, когда мы приходим в Минфин, имея аргументы, то получаем поддержку» Андрей Воробьев.

Он выразил надежду на то, что каждый, кто отвечает за финансы, как и главы территорий, понимает важность этой работы. В Подмосковье введена система контроля за исполнением госконтрактов и госпрограмм. По мнению Воробьева, ее нужно продолжать совершенствовать.

Отличная команда

Силуанов, произнося поздравительную речь, особо отметил достижения финансистов Московской области.

«Мы знаем, что это отличная команда, что финансы области в надежных руках. Я хотел поздравить финансистов и руководство Московской области с предстоящим праздником и пожелать успехов», — произнес министр.

День финансиста отмечается 8 сентября. В этот день 220 лет назад император Александр I учредил в Российской империи Министерство финансов. Силуанов отметил, что финансы, разумеется, появились в государстве намного раньше.

«Ни одно государство не может существовать без финансов. Конечно, финансисты гораздо старше, чем этот праздник, но во все времена они, мне кажется, отличались одними и теми же качествами. Это профессионалы, преданные своему делу, работающие на государство, интересы казны, чтобы как можно лучше, эффективнее использовать те ресурсы, которые есть в государственном бюджете», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, Минфин старается работать на улучшение жизни людей.

«Может быть, многие считают, что Министерство финансов — это свод бюджета, баланс, так ведь нет. Министерство финансов, как и любое министерство, заинтересовано в том, чтобы наши люди богатели и их жизнь улучшалась. Это проявляется в том, что мы стараемся как можно более эффективно использовать те ресурсы, которые есть в нашей казне, чтобы направлять их именно на решение этих задач», — добавил Антон Силуанов.

Он отметил, что работа финансиста заключается в максимально эффективном распоряжении деньгами, которые есть у государства.

«Именно это мы с вами делаем очень профессионально», — заключил министр.

Он вручил ведомственные награды Минфина шести наиболее отличившимся финансистам

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