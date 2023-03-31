Подмосковье 31 марта 2023, 10:22 Подмосковье усилит взаимодействие с лесничествами Минобороны в пожароопасный сезон Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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В Комитете лесного хозяйства Подмосковья состоялось совещание о взаимодействии с лесничествами Минобороны России. В пожароопасный сезон сотрудничество будет усилено.

«У нас много территорий, где мы с лесами Минобороны имеем соприкосновение границ, поэтому в преддверии пожароопасного сезона к системе оперативного реагирования и взаимодействия — особое внимание», — сказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

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Для оценки пожарной опасности учреждению «Оборонлес» предоставлен доступ к системе видеомониторинга.

На территории Подмосковья расположены Московское и Костеревское лесничества Минобороны. В прошлом году площадь пожаров на землях ведомства уменьшилась и составила 22 гектара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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