Подмосковье усилит штрафы за выброс мусора из автомобилей

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий штрафы за незаконный сброс мусора в неположенных местах. Он был разработан Мособлдумой и Мосгордумой.

По мнению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сейчас штрафы не покрывают ущерб, причиненный окружающей среде. Это особенно касается случаев, когда мусор выбрасывают в лесах, парках и СНТ.

«Ответственность надо значительно увеличить. И большая часть депутатов Госдумы поддержала это решение, проголосовав за принятие этой инициативы во втором чтении», — подчеркнул Брынцалов.

Сейчас нарушители платят 1-2 тысячи рублей, а за рецидив — 2-3 тысячи. Увеличить размер штрафа планируют до 2-3 тысяч за первый сброс мусора и до 3-5 тысяч за повторный.

Закинициатива также предполагает ответственность за выброс мусора из транспорта. Для граждан она составит 10-15 тысяч рублей, для предпринимателей — 20-30 тысяч и для юридических лиц — 30-50 тысяч. Для водителей грузового транспорта сумма будет достигать 40-50 тысяч для населения, 60-80 тысяч для физических и 100-120 тысяч для юридических лиц.