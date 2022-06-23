Подмосковье увеличит штрафы для водителей за парковку у мусорных баков

Мособлдума приняла решение ужесточить штрафы за препятствование работе мусоровозов. Мера поможет наладить график вывоза отходов с контейнерных площадок Подмосковья.

Ранее водителей, которые мешали вывозу мусора неправильной парковкой, штрафовали на три-пять тысяч рублей — для граждан, 5-10 тысяч — для должностных лиц и 5-30 тысяч для юридических лиц. Теперь размер штрафа будет максимальным. Граждане будут платить пять тысяч рублей, должностные лица — 10 тысяч и юридические — 30 тысяч.

С начала 2022 года было выписано 1093 постановления о подобном нарушении. Было зафиксировано 7229 фактов невывоза мусора из-за препятствования автомобилей.

По мнению заместителя начальника главного управления Государственного административно-технического надзора области Сергея Гирко, повышение суммы штрафов поможет решить проблемы нарушений графика вывоза мусора, переполненных контейнеров и складирования отходов вокруг площадок.