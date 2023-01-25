Важное 25 января 2023, 19:26 Подмосковье усилит контроль за местами проживания мигрантов по поручению Андрея Воробьева

Читать 360tv в

Подмосковье усилит контроль за местами массового проживания мигрантов. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев. На коллегии МВД он сообщил, что роль правоохранительного блока в этом вопросе особенно значима.

Первостепенная задача — выявлять адреса «резиновых» квартир и хостелов. Бывают случаи, когда в одной квартире живут свыше 10 мигрантов.

Реклама

За прошлый год полиция проверила более 1,5 тысячи гостиниц, где жили 35 тысяч мигрантов. По итогам рейдов составили почти три тысячи административных протоколов.

Вместе с тем Подмосковье продолжает принимать вынужденных переселенцев из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников Единого миграционного центра в Одинцове за помощь этим людям с документами, получением гражданства и оформлением паспортов.

«Я хочу поблагодарить всех, кто работал в одинцовском подразделении. Было большое количество семей, которые вынужденно уехали из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей», — отметил губернатор.

По его словам, переселенцам необходима поддержка, и ее оказывают в Московской области.

Это и молодые люди, и постарше, без «бумажки» они ничего не могли — ни выплаты получить, ни арендовать квартиру, ни устроиться на работу. Но все объединились вокруг этой задачи. Мы очень рассчитываем на дальнейшие чуткость, внимание. Андрей Воробьев

Кроме того, он добавил, что необходимо перевести в онлайн госуслуги по вопросам миграции. Пока что документооборот между МФЦ и отделами миграции происходит на бумажных носителях, но в 2023 году планируют внедрить Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учетов МВД, что позволит перейти на электронное взаимодействие.