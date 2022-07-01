Подмосковье усилит контроль за использованием лесов на сельхозземлях

В Московской области решили ужесточить контроль за использованием лесов на сельскохозяйственных землях. Теперь, чтобы задействовать лесные массивы, собственник должен будет получить официальное разрешение межведомственной комиссии. Такое постановление правительства было принято еще в июне текущего года.

В состав комиссии будут входить представители Россельхознадзора, Минсельхоза Подмосковья и региональный комитет лесного хозяйства. Раньше собственникам земли достаточно было просто направить уведомление об использовании лесов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, Россельхознадзор и Росреестр.

«Постановление о защите лесов, которые расположены на сельскохозяйственных землях, вышло в 2020 году. Его главная цель — разумное использование так называемых сельских лесов. Многие собственники воспользовались „узкими местами“ этого документа и начали практически массово вырубать зеленые насаждения для коммерческой реализации древесины. Надо ли говорить, что лесному комплексу Московской области и экологии региона это наносило большой ущерб», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как добавил Филимонов, в самом документе от июня текущего года подробно расписаны все критерии лесов на сельхозземлях, оговорены все обязанности собственника о том, как он должен отчитываться за их использование. Также там уточняется список документов, которые необходимо предоставлять на комиссию.

Ранее стало известно, что аграрии приступили к уборке урожая в России. Среди первых оказались Южный и Северо-Кавказский федеральный округа — Адыгея, Крым, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края.