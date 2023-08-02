Подмосковье 02 августа 2023, 15:12 Подмосковье усилило патрулирование торфяников из-за роста пожарной опасности Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Патрулирование земель лесного фонда усилили в Подмосковье из-за повышения класса пожарной опасности. Особое внимание уделяют торфяникам, расположенным под Егорьевском, Луховицами, Орехово-Зуевым и Шатурой.

«В 2021 году в регионе произвели обводнение торфяников на площади более 1,6 тысячи гектаров. В связи с жаркой погодой патрулирование усилено. Сегодня обследование показало, что каналы наполнены водой, угрозы для возгораний не выявлено», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Патрулирование торфяников возложено на лесничества.

Жарким летом 2010 года возгорание торфяников стало причиной сильного задымления в Москве и Подмосковье. После этого приняли решение обводнять такие пожароопасных участки, в том числе и в подмосковных лесах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».