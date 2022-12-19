Подмосковье 19 декабря 2022, 13:05 Подмосковье усилило лесную охрану для пресечения незаконной рубки елей перед праздниками Unsplash

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Лесничие взяли под охрану молодые хвойные деревья в Подмосковье и начали операцию «Елочка». За незаконную рубку зеленой красавицы нарушителям грозит штраф.

«Для охраны хвойных молодняков усилена лесная охрана. Проводится комплекс мероприятий для недопущения незаконной рубки ели и сосны для новогодних праздников», — напомнил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Мобильные группы проводят патрулирования, ведут дежурство на стационарных постах. Нарушителей привлекают к ответственности.

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«Штраф — до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. А если нанесенный природе ущерб составит более пяти тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность», — добавил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Законно добыть главный символ Нового года можно в лесном питомнике или на елочном базаре. Это выйдет безопаснее и дешевле, чем если получить штраф. И настроение к праздникам не испортит.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион откажется от масштабных новогодних фейерверков. Акцент сделают на семейные программы отдыха и праздничные елки для детей.

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