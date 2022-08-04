Подмосковье усилило контроль за обращением со строительным мусором

Контроль за обращением со строительными отходами ужесточают в Подмосковье. Для предотвращения незаконных свалок в регионе проводят рейды, устанавливают фотоловушки и шлагбаумы и создают список нелегальных перевозчиков. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Рейды главного управления содержания территорий и Минэкологии проводят с марта этого года. К ним также присоединились правоохранительные органы. Благодаря этому удалось предотвратить незаконные свалки и наказать недобросовестных перевозчиков. Глава министерства Тихон Фирсов напомнил, что всего в этом году провели 42 рейда.

«По их результатам составлено 84 протокола на незаконных перевозчиков и организаторов свалок, задержано и отправлено на штрафстоянки 43 большегрузных автомобиля, еще 19 передано на ответственное хранение», — рассказал он.

К рейдам также присоединились инспекторы Всероссийского общества охраны природы. Это помогло выявить около 100 незаконных свалок на сельхозземлях. Информацию о них направили надзорным ведомствам.

Всего с начала года в регионе зафиксировали 523 свалки, из них 476 уже устранили.

Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о рекультивации полигона в Серпухове. Он уже не принимает отходы и пройдет все этапы очистки.