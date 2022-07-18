Подмосковье упростило согласование архитектурного облика построек

В регионе упрощен порядок рассмотрения и выдачи свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства для производственных, сельскохозяйственных и складских предприятий. Эта мера поддержки поможет инвесторам быстрее получать разрешение и приступать к работам.

«Мособлархитектурой упрощен порядок предоставления госуслуги по выдаче свидетельств АГО. А именно, в два раза сокращен перечень обязательных документов и существенно упрощен порядок рассмотрения производственно-складских объектов. В том числе благодаря и этим мерам застройщики, реализующие проекты в регионе, смогут быстрее получать разрешения на строительство», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Согласование архитектурно-градостроительного облика требуется в том числе при новом строительстве многоквартирных жилых домов, объектов нежилого назначения и социальной инфраструктуры. Это главный инструмент влияния на облик городов и населенных пунктов при проектировании и строительстве. Новый порядок получения услуги действует для производственных, сельскохозяйственных и складских предприятий, зданий и сооружений. По указанным объектам будут учитываться следующие основные критерии, такие как внешний вид объекта, его силуэт, стиль, композиция, детали и элементы, материалы отделки и другие.

За шесть месяцев текущего года согласован архитектурно-градостроительный облик порядка 1,3 миллиона квадратных метров нежилых объектов. Это говорит о том, что интерес инвесторов к Подмосковью сохраняется.

«За первое полугодие Мособлархитектурой выдано порядка 350 свидетельств, в том числе для 250 тысяч квадратных метров социальных объектов. Детским садам, школам, больницам и поликлиникам, домам культуры мы уделяем самое трепетное внимание. Они должны быть не только функциональными и технологичными, но и визуально привлекательными, просторными и комфортными. В Подмосковье год от года появляется все больше таких качественных проектов, которые становятся неотъемлемой частью современной среды », — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ежегодно в Московской области растет число современных архитектурных решений. С начала года в регионе согласовано более 1,2 миллиона квадратных метров жилья по новым стандартам.