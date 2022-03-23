Подмосковье упростило для бизнеса отчетность о применении субсидий и грантов

Отчетность об использовании субсидий и грантов упростили для предпринимателей из Подмосковья. Теперь они смогут отправлять сведения через областные «Госуслуги».

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, предприниматели могут отчитаться онлайн.

Помощь бизнесу — одна из ключевых задач правительства Московской области Надежда Куртяник.

Она объяснила, что онлайн-подача отчетности экономит самый главный для бизнеса ресурс — время.

Услуга доступна по ссылке. На сайте потребуется выбрать цель обращения и нажать кнопку «Заполнить форму».

Необходимую помощь предприниматели смогут получить на портале invest.mosreg.ru или по номеру горячей линии 0150.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика всему голова.