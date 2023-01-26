Подмосковье 26 января 2023, 17:17 Подмосковье уделит внимание обучению коммунальных служб и улучшит диспансеризацию в 2023 году

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Коммунальщики Подмосковья смогут повысить свои профессиональные навыки, а диспансеризация жителей станет еще лучше. О новом направлении обучения МГИМО и проверке здоровья в эфире «Области перемен» рассказали первый заместитель главы МинЖКХ региона Анжела Пухова, преподаватель Юлия Белехова и руководитель проекта «Организация процесса „Диспансерное наблюдение“» Анастасия Пивоварова.

С вниманием к здоровью

Диспансеризация позволяет выявить болезни на ранней стадии. Некоторые из них требуют особого и регулярного наблюдения. Так, в Подмосковье за жителями с хроническими недугами следит средний медицинский персонал, а в некоторых случаях для этого собирают группы врачей.

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«Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний и включает в себя профилактический медицинский осмотр с дополнительными методами обследований. А диспансерное наблюдение осуществляется в отношении пациентов с уже выявленными хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными патологическими состояниями и заключается оно в регулярных медицинских осмотрах, обследованиях, назначении и корректировки лечения», — рассказала она.

Анастасия Пивоварова рассказала, что диспансеризация проводится в Подмосковье давно и по статистике именно она позволяет вовремя выявить болезни, среди которых рак и диабет.

Подготовка специалистов ЖКХ нового уровня

Состояние сферы ЖКХ Подмосковья будут контролировать специалисты нового уровня. Для этого кафедра МинЖКХ при МГИМО объявила набор на новую программу обучения «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». На ней руководители коммунальных организаций смогут пройти переподготовку и улучшить свои навыки. Анжела Пухова отметила, что выпускники станут специалистами мирового уровня.

Обучение пройдут 30 магистрантов, из которых пять смогут занять бюджетные места.

«Обучение длится семь месяцев, слушатели получат новые знания о развитии городской территории, цифровизации городского хозяйства, экологии города, благоустройстве территорий, и самое важное — управлении человеческими ресурсами, без людей мы с вами все равно жить не сможем», — отметила она.

Преподаватель кафедры Юлия Белехова добавила, что работа в сфере городского управления сейчас востребована, а программа обучения с новыми методиками и образовательными форматами позволит изменить систему ЖКХ в регионе.

Цель одна — менять систему ЖКХ, менять ее качество для людей, для более эффективной работы. Юлия Белехова

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