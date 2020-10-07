В Подмосковье убрали зерновые. Помог губернатор за рулем комбайна

Здесь, в Зарайске, выращивают зерновые и масличные культуры, разводят рогатый скот. У предприятия один их самых больших в Подмосковье элеваторов.

В нем принимают, сушат и очищают зерно. Комплекс позволяет хранить свыше двух тысяч тонн продукции. Здесь же находится современная лаборатория для проверки ее качества.

Самые лучшие сельхозбизнесмены у нас. И все поля работают — это важно для Подмосковья Андрей Воробьев.

Перед Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Андрей Воробьев сам взялся за руль комбайна, чтобы убрать с поля сою. После этого ее пересыпают в самосвал и отправляют в элеватор.

Сейчас в области подходит к концу уборка зерновых, масличных и зернобобовых культур. Зарайское предприятие «ТуламашАгро» не только выращивает их, но и вводит в оборот залежные земли, содержит молочные породы скота и мясошерстных пород овец.

Оно принимает, отгружает и хранит зерно, отметил генеральный директор Юрий Андриянов.

Валовый объем урожая у нас сейчас порядка 206 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур — это практически в два раза больше, чем урожай прошлого года Юрий Андриянов.

По его словам, это заслуга коллектива, технологий и правильная организация труда. А что касается погоды, то, как отметил Юрий Андриянов, она все же немного, особенно на северных участках, испортила урожайность. Всего ожидали 230–240 тысяч тонн, но и полученные показатели оказались высокими.

По сбору урожая Подмосковье уже бьет свои рекорды: собрали 540 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 152 тысячи больше, чем в прошлом году.