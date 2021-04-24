Подмосковье талантов. Ученики показали главе Мособлдумы центр искусств и культуры в Реутове

Ребята и преподаватели центра искусств и культуры в Реутове в субботу принимали у себя в гостях председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Развитие детских школ искусств — важный инструмент поддержки подрастающих талантов, отметили в пресс-службе законодательного органа.

Центр искусств и культуры был открыт в центральном городском парке Реутова 1 сентября 2020 года. Он включает в себя большой концертный зал, кабинеты для театральных занятий, хореографии и музыки, репетиционные и гимнастические залы, костюмерные и гримерные комнаты. В детском музыкальном центре занимаются 358 детей, и еще 200 ребят — в других кружках центра искусств.

Это место позволяет привлекать творческих детей, здесь они могут развивать свои способности, указал председатель Мособлдумы.

Источник: пресс-служба Мособлдумы

«В целом в Подмосковье создана система всесторонней поддержки талантливых детей. Из бюджета регулярно выделяются средства на реконструкцию, строительство, материальное обеспечение школ искусств», — отметил Брынцалов.

Сегодня председатель Мособлдумы также присоединился к общеобластному субботнику в Балашихе.