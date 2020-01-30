Власть всегда должна быть рядом — именно такая задача стоит перед Московской областью. Определенные успехи уже заметны. Например, регион стал вторым по качеству образования в России (а в стране — 85 субъектов!). Как Подмосковье налаживает связь с жителями, расскажет «360».

Чуткая власть

30 января президенту России Владимиру Путину наглядно показали работу подмосковного Центра управления регионом. Это новейшая система, которая помогает решать проблемы жителей буквально сразу. Опыт Московской области уже взяли на заметку другие регионы — и не просто так.

Президент и губернатор в ЦУР. Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Президент нам в разных форматах всегда говорит, что власть должна быть внимательной, что мы должны слушать, что именно в первую очередь изменить в городе, во дворе. И все это возможно тогда, когда есть обратная связь. Сегодня у всех у нас есть телефоны, есть компьютеры, поэтому обратная связь должна быть очень простой, она очень востребована. И Центр управления регионом — это ни что иное как эффективная обратная связь», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

При этом регион находится только в начале пути. За год работы ЦУР количество жалоб жителей заметно сократилось (например, на ямы теперь сетуют в 10 раз реже), а управление разными сферами стало проще.

ЦУР на выставке цифровых коммуникаций. Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Президент говорит: „Обязательно делайте так, чтобы сами граждане имели возможность подтвердить, что вы отработали хорошо“. Потому что одно дело, когда какая-то инспекция приезжает, а другое — когда сам гражданин ставит тебе этот самый „плюсик“ долгожданный или отметку. Поэтому дальше работа будет наращиваться, это не значит, что вот, мы открыли ЦУР, у нас все проблемы решены. Конечно, нет», — добавил губернатор.

Такой новый формат взаимодействия с жителями родился во многом благодаря цифровизации. Абсолютное большинство пользуется смартфонами, компьютерами. На крайний случай всегда есть домашний телефон, с помощью которого можно позвонить на ту или иную горячую линию. Получается, власть должна быть на одном уровне с народом.

«Это очень здорово, что сегодня в правительстве есть настоящие профессионалы, которые на „ты“ с цифрой. <…> Я уверен, что и стройки, и в разрешительной системе, и при обращении в МФЦ, мы все почувствуем, что скорость, качество оказания услуг изменились», — подчеркнул Андрей Воробьев.

«Если обижают, мы будем помогать»

Отдельное внимание в Подмосковье уделяют бизнесу. Для этого заработали центры «Мой бизнес». Скоро они появятся во всех муниципалитетах. Принцип их заключается в том, что все процедуры по открытию своего дела станут проще.

«Центр вчера заработал, уже сегодня пришло пять звонков, но это дело нехитрое — включить телефон. Ведь там должны начать работать алгоритмы. То есть если ты позвонил мне на телефон „0150“, должна дальше работать цепочка, которая или удовлетворит твою жалобу, или поможет тебе ответить на вопрос, как организовать пекарню, например», — отметил Андрей Воробьев.

Пока работают 12 таких центров. Решать проблемы бизнесменов они смогут всего за пять дней. Кстати, все услуги бесплатны.

«Я уверен, Центр защиты бизнеса даст свои результаты. Все, мы уже начали принимать звонки, будем сейчас выстраивать алгоритмы. Алгоритм — это эффективный способ помощи решения проблемы. Если тебя обижают, если ты не можешь решить какой-то вопрос, мы будем помогать», — заключил губернатор.