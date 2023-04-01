01 апреля 2023, 10:07
Подмосковье станет пилотным регионом России для нового проекта по цифровизации лесной отрасли
Председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов принял участие во всероссийском совещании работников отрасли. Коллеги обсудили планы по работе на 2023 год и внедрению новой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).
За круглым столом собрались представители лесных ведомств России, включая ДНР, ЛНР и Херсонскую область. Коллеги подвели итоги 2022 года и поставили планы на новый сезон.
Реклама
Одним из главных нововведений года станет новая система ФГИС ЛК, которую будут тестировать в трех регионах России. Одним из них будет Подмосковье.
«Это новый этап в развитии лесной отрасли. Этим летом Рослесхоз планирует завершить аттестацию этой системы и запустить. Благодарен руководству Рослесхоза за возможность участия в этом эксперименте», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
Технологии
Реклама
Реклама