Подмосковье 01 апреля 2023, 10:07 Подмосковье станет пилотным регионом России для нового проекта по цифровизации лесной отрасли Фото: Комлесхоз Подмосковья

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Председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов принял участие во всероссийском совещании работников отрасли. Коллеги обсудили планы по работе на 2023 год и внедрению новой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).

За круглым столом собрались представители лесных ведомств России, включая ДНР, ЛНР и Херсонскую область. Коллеги подвели итоги 2022 года и поставили планы на новый сезон.

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Одним из главных нововведений года станет новая система ФГИС ЛК, которую будут тестировать в трех регионах России. Одним из них будет Подмосковье.

«Это новый этап в развитии лесной отрасли. Этим летом Рослесхоз планирует завершить аттестацию этой системы и запустить. Благодарен руководству Рослесхоза за возможность участия в этом эксперименте», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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