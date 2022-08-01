Подмосковье станет одним из лидеров в России по сбору тепличных овощей

Московская область станет одним из лидеров в России по сбору тепличных овощей. К концу года в Подмосковье будет 220 гектаров теплиц с овощами. Такое заявление на заседании регионального правительства сделал губернатор Андрей Воробьев.

«Благодаря федеральной программе и региональной поддержке мы за последние годы построили большое количество теплиц. И снимаем огромный урожай — 220 гектаров у нас будет к концу года», — сказал он.

По его словам, на первом месте по сборам урожая в стране — Липецкая область. Там надеются собрать урожай на площади 270 гектаров.

«И я очень надеюсь, что все самое передовое, что используется, в том числе в закрытых грунтах, будет реализовываться на нашей территории», — подчеркнул губернатор.

Он также заявил, что важными темами являются овощеводство, растениеводство в открытых грунтах.

«Лидер у нас — „Дмитровские овощи“. Мы и перед посевной вели разговор с аграриями, и сейчас внимательно следим, как наращиваются объемы. Плюс 10% в этом году мы должны снять урожая», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что самая главная задача — государственная поддержка строительства овощехранилищ.

«Как мы понимаем, чтобы сохранить урожай и иметь так называемый борщевой набор в конце зимы и начале весны, должны быть современные овощехранилища. Такая программа субсидирования у нас есть», — рассказал Воробьев.

Овощехранилища в Подмосковье строятся.