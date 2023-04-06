Подмосковье 06 апреля 2023, 18:46 Подмосковье станет лидером по выращиванию овощей благодаря новому комплексу в Воскресенске

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Новый тепличный комплекс холдинга «Эко-культура» выведет Подмосковье на первое место по выращиванию тепличных овощей в России — об этом в эфире «Область перемен» сообщил советник ТК «Подмосковье» Максим Мальков. Другие гости программы рассказали об областном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров и об итогах регионального конкурса психолого-педагогических проектов среди школьников.

Выращивание экологически чистых овощей

Холдинг «Эко-культура» является крупнейшим предприятием в стране. Его называют передовой производственной площадкой, так как там применяют современные технологии выращивания овощей. Большинство процессов в теплицах автоматизированы. Строительство первой очереди тепличного комплекса стало возможным благодаря льготам, предоставленным правительством Московской области. В перспективе предприятие должно вывести регион на первое место в России по выращиванию овощей закрытого грунта. В 2025 году компания планирует построить селекционно-семеноводческий центр в Раменском округе. Накануне холдинг посетил губернатор Андрей Воробьев.

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«Показали губернатору, как выращиваем томаты, салаты. Мне кажется, ему понравилось. Мы обсуждали дальнейшее развитие нашего комплекса, получение новых субсидий, и поблагодарили главу региона за уже оказанную поддержку», — подчеркнул советник ТК «Подмосковье» Максим Мальков.

Чемпионат по компьютерному многоборью

В Подмосковье стартовал областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования пройдут в четыре этапа. Прежде всего мероприятие направлено на то, чтобы развеять миф о том, что старшее поколение не умеет пользоваться компьютером и интернетом. Клубы «Активного долголетия» в Подмосковье оснащены необходимой техникой для обучения пожилых людей.

«Чемпионат по компьютерному многоборью звучит как соревнование по спортивной дисциплине, тем более что у всех на слуху киберспорт. Я считаю, что наши мероприятия это не спорт и не игра — это мероприятия социальной сферы», — отметила заведующая отделением «Активного долголетия» в Серпухове Ирина Пролева.

Конкурс психолого-педагогических проектов

В Московской области определили победителей регионального конкурса психолого-педагогических проектов среди школьников. Свои знания демонстрировали участники, обучающиеся в специальных профильных психолого-педагогических классах, которые появились в школах по всей России, в том числе и в Подмосковье.

«Конкурс стартовал еще осенью прошлого года, около 100 участников представили свои проекты. Это проекты уроков, фрагментов, мероприятий — то, что спроектировали ребята для обучающихся младших классов своих школ», — заявила проректор по непрерывному образованию и сетевому взаимодействию АСОУ Людмила Серикова.

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