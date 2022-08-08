Подмосковье стало вторым в России по строительству за первую половину года

Экономическая ситуация в Подмосковье остается стабильной — об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина. Несмотря на замедление роста в промышленности и сокращение торговли из-за санкционных ограничений, другие отрасли демонстрируют взлет.

Так, объем работ по строительству вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 41,3%. В настоящий момент Подмосковье занимает второе место по России по этому показателю. В регионе построено больше зданий (рост в 1,8 раза), автомобильных дорог и автомагистралей (рост на 42,3%), мостов и тоннелей (рост в 2,9 раза), инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения (рост на 38,4%), коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (рост в 2,6 раза).

Объем платных услуг, оказанных населению, также увеличился за январь–июнь на 7%, до 341,2 миллиарда рублей. Численность работников организаций Московской области увеличилась на 1% — до 2,3 миллиона человек. Среднемесячная заработная плата в экономике Подмосковья за пять месяцев 2022 года составляет 67 тысяч рублей, что на 11,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

«По основным показателям за первое полугодие 2022 года социально-экономическое положение Подмосковья стабильно. Тем не менее с марта продолжается замедление темпов роста по ряду направлений, в промышленном производстве. За январь–июнь отмечен рост промышленного производства — 105%, что ниже традиционной для региона динамики», — отметила Наталия Масленкина.

За первое полугодие 2022 года отгружено промышленной продукции на 2,1 триллиона рублей. Грузооборот автомобильного транспорта вырос на 21,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как санкции отразились на доходах и бизнесе.