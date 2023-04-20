Подмосковье 20 апреля 2023, 16:30 Подмосковье стало участником стратегической сессии о технологиях для общественного транспорта Минтранс Подмосковья

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Стратегическая сессия «Самые современные технологические решения в городском транспорте: опыт Москвы и регионов РФ» прошла в Москве. Минтранс Подмосковья принял в ней участие и поделился опытом внедрения карты «Тройка» в автобусы Московской области.

«С марта 2022 года на всех двух тысячах маршрутов более восьми тысяч автобусов, которые ежедневно перевозят наших пассажиров, теперь принимают карту „Тройка“. „Тройка“ — популярный способ оплаты проезда в Московской области», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

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По его словам, ежедневно количество пассажиров, пользующихся данной транспортной картой, увеличивается.

На сессии заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов представил программу развития всего Центрального транспортного узла до 2035 года. Ожидается, что развитие МЦД приведет к росту производительности труда, ВРП и налоговых поступлений в регионах ЦТУ.

«Это позволит в три раза увеличить мобильность населения. У более чем 30 миллионов жителей регионов ЦТУ значительно сократится время ожидания пригородного ж/д поезда», — добавил Ликсутов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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