Подмосковье 17 ноября 2023, 16:58 Подмосковье стало участником президентской программы подготовки кадров Unsplash

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Конференция выпускников президентской программы подготовки кадров в области экономики и управления прошла 17 ноября. Одним из ее участников стало Подмосковье.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на встрече обсудили задачи программы и подвели ее итоги в этом году. По словам председателя экспертного совета профильной комиссии Андрея Шаронова, за 26 лет реализации программы, подготовку уже прошли 115 человек.

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«Сейчас мы ожидаем некий „ренессанс“ программы — это и рост числа участников, и увеличение количества регионов, и изменения в образовательной программе, и возобновление внутрироссийских и зарубежных стажировок», — сказал он.

В 2022–2023 году в программе участвуют 62 региона и 1,8 тысячи специалистов. При этом 1,3 тысячи человек уже завершили обучение, а 419 выпустятся до конца года.

«Программа пользуется большим спросом, в наборе текущего года было подано порядка 2,5 тысячи заявок — это только те заявки, которые прошли конкурсный отбор. Всего их было порядка четырех тысяч», — отметил директор Федерального ресурсного центра Алексей Бункин.

В этом году участники программы смогли пройти стажировку в Турции, Китае, Казахстане и Египте, а также посетили семинары в Калужской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и республике Башкортостан.

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