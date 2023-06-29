Подмосковье 29 июня 2023, 16:57 Подмосковье стало участником экологического форума на Байкале Фото Минэкологии МО.

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На озере Байкал состоялся форум по реализации федеральных проектов в рамках нацпроекта «Экология». В нем поучаствовало министерство экологии и природопользования Московской области.

«Благодаря федеральному проекту „Чистая страна“ в Подмосковье уже реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе. Рекультивировано 17 объектов накопленного вреда», — сообщил первый замминистра Павел Бида.

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Минэкология поучаствовала в проекте «Чистая страна». Также на форуме обсудили рекультивацию полигонов ТКО и технологические решения в этой области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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