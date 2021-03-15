Подмосковье стало самым упоминаемым регионом в СМИ по нацпроектам

Московская область стала лидером среди регионов по упоминаниям в прессе в контексте национальных проектов. В феврале 2021 года сообщений о Подмосковье по этой теме насчитывалось более пяти тысяч.

Первое место Московской области принесли 5,855 тысячи сообщений в СМИ, написал ТАСС. Наиболее интересной темой было обсуждение комитетом Мособлдумы реализации нацпроекта «Экология», а также открытие для жителей региона новой общественной платформы по голосованию за объекты благоустройства.

Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о статистике по денежным выплатам для семей с новорожденными в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Вместе с Московской областью в тройку лидеров вошли Краснодарский край и Нижегородская область. Эти регионы в феврале чаще других упоминались журналистами в контексте национальных проектов.

Ранее в рамках нацпроекта «Образование» в Электростали открыли новую школу на 825 мест. В другое здание переехала гимназия № 9, располагавшаяся в Северном микрорайоне города. Старое сооружение было рассчитано всего на 300 учеников и не могло принять всех детей.