Подмосковье 15 июня 2023, 12:36 Подмосковье стало самым популярным регионом России для оздоровительного отдыха https://welcome.mosreg.ru/

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Московская область стала лидером среди других популярных для оздоровительного отдыха регионов России. Соответствующий рейтинг составил портал бронирования «Санатории России». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

По оценке экспертов, Подмосковье привлекает туристов комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. В топ-25 рейтинга также вошли Республика Башкирия, Республика Татарстан, Тюменская область, Калининградская область, Москва и друие.

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Ранее в ведомстве отметили, что в 2023 оду Подмосковье получит 320 миллионов рублей на возведение модульных некапитальных построек для размещения туристов.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех культурных событиях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.

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