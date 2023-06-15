15 июня 2023, 12:36
Подмосковье стало самым популярным регионом России для оздоровительного отдыха
Московская область стала лидером среди других популярных для оздоровительного отдыха регионов России. Соответствующий рейтинг составил портал бронирования «Санатории России». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.
По оценке экспертов, Подмосковье привлекает туристов комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. В топ-25 рейтинга также вошли Республика Башкирия, Республика Татарстан, Тюменская область, Калининградская область, Москва и друие.
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Ранее в ведомстве отметили, что в 2023 оду Подмосковье получит 320 миллионов рублей на возведение модульных некапитальных построек для размещения туристов.
Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех культурных событиях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Туризм
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