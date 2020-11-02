Подмосковье стало российским лидером по экспорту шоколадных кондитерских изделий

Как подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, на регион приходится свыше трети поставок шоколада из России.

С января по октябрь этого года из Подмосковья экспортировали 56,2 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 162,2 миллиона долларов. По экспорту в этом направлении мы вновь идем первыми среди регионов России Андрей Разин.

Так, в экспорте кондитерских изделий доля Московской области составляет более 34%. Основной продукт — шоколад. Остальные товары — какао-порошок, какао-паста, какао-масло и какао-жир.

Преимущественно такую продукцию из Подмосковья скупают в Саудовской Аравии, Казахстане и ОАЭ.

В экспортной структуре продукции АПК из Московской области с начала года какао и продукты из него занимают порядка 20% Андрей Разин.

Разин отметил, что с начала года экспорт сельскохозяйственной продукции Московской области достиг 842 миллионов долларов.