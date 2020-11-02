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    02 ноября 2020, 16:32

    Подмосковье стало российским лидером по экспорту шоколадных кондитерских изделий

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Подмосковье вновь укрепило свою лидерскую позицию на российском рынке экспорта кондитерских изделий и заняло первое место по стране. Рейтинг подготовили на основании сведений Федеральной таможенной службы.
    Подмосковье стало российским лидером по экспорту шоколадных кондитерских изделий | Изображение 1

    Как подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, на регион приходится свыше трети поставок шоколада из России.

    С января по октябрь этого года из Подмосковья экспортировали 56,2 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 162,2 миллиона долларов. По экспорту в этом направлении мы вновь идем первыми среди регионов России

    Андрей Разин.

    Так, в экспорте кондитерских изделий доля Московской области составляет более 34%. Основной продукт — шоколад. Остальные товары — какао-порошок, какао-паста, какао-масло и какао-жир.

    Подмосковье стало российским лидером по экспорту шоколадных кондитерских изделий | Изображение 2

    Преимущественно такую продукцию из Подмосковья скупают в Саудовской Аравии, Казахстане и ОАЭ.

    В экспортной структуре продукции АПК из Московской области с начала года какао и продукты из него занимают порядка 20%

    Андрей Разин.

    Разин отметил, что с начала года экспорт сельскохозяйственной продукции Московской области достиг 842 миллионов долларов.