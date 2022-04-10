Московская область стала регионом-лидером, в котором впервые в России реализована схема централизации земельно-имущественных торгов.

Подмосковье заняло лидирующие позиции по переводу торгов в цифровой формат. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

Сегодня для цифровизации торгов применяются передовые информационные технологии. На недавнем форуме-выставке «Госзаказ-2022» представили цифровую систему Подмосковья.

Участникам выставки рассказали о подмосковной практике проведения земельно-имущественных торгов на примере округа Химки и Наро-Фоминского городского округа. Кроме того, представители администраций округов рассказали об инвестиционной привлекательности — перспективах реализации имущества и земельных участках, которые можно приобрести на торгах в этих муниципалитетах.

О том, какие объекты недвижимости сейчас выставлены на торги не только в Химках и Наро-Фоминске, но и во всех городских округах Подмосковья, можно узнать на портале ЕАСУЗ.