Подмосковье стало регионом-лидером федерального проекта «Оздоровление Волги»

Минстрой России подвел итоги федерального проекта «Оздоровление Волги». Подмосковье вышло в лидеры по приросту очистных сооружений, которые обеспечивают очистку сточных вод до нормативных показателей.

В число лидеров, по данным ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», по этому показателю также вошли Москва, Ивановская и Вологодская области, и Республика Татарстан. В результате всех мероприятий прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение попадания в Волгу загрязненных вод, по итогам первого полугодия текущего года составил 0,7611 кубических километров в год. Это превосходит плановое значение показателя на 2022 год.

«Для оздоровления Волги в Московской области проводится действительно огромная работа. Все мероприятия финансируются из федерального бюджета, за что большая благодарность правительству РФ, так как без поддержки федерального центра мы не смогли бы в кратчайшие сроки развернуть столь масштабную работу. Мы продолжим нашу деятельность в данном направлении, что, безусловно, будет способствовать улучшению экологического благополучия бассейна реки Волги», — отметил Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В президентскую программу «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Подмосковье вовлечено 630 объектов с охватом 7,7 миллиона жителей региона. В настоящее время из федерального бюджета выделено порядка 16,5 миллиарда рублей, а из областного бюджета на реализацию этой программы выделено с 2018 года около 26 миллиардов рублей.

«Мы подсчитали, что уже сбрасываем 55 миллионов кубометров абсолютно чистой, безопасной воды в бассейн реки Волги и в ее притоки. Это порядка 70 Олимпийских бассейнов ежедневно. С 2018 года в 17 городских округах более чем для 1,5 млн жителей мы создали предпосылки для улучшения экологической ситуации. В рамках этой программы дополнительно построено 32 объекта водоотведения», — сказал Антон Велиховский.

Министр отметил также, что в инвестиционных программах водоканалов заложено еще четыре миллиарда рублей на модернизацию систем водоотведения.

Активно работают на очистку вод, попадающих в бассейн Волги, очистные сооружения в Подольске. С увеличением мощности до 150 тысяч кубических метров в сутки и появлением канализационного напорного коллектора для перекачки сточных вод с очистных сооружений микрорайона Климовск улучшилась экологическая обстановка для 350 тысяч жителей Подольска и бассейна реки Волги. Кроме того, были созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда к очистным сооружениям. Также был ликвидирован сброс неочищенных стоков в реку Пахра.

Щелковские межрайонные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию более 50 лет назад и рассчитанные на прием стоков в объеме 230 тысяч кубометров в сутки, перестали справляться с нагрузкой. Сейчас они обслуживают свыше 700 тысяч жителей из четырех городских округов: Щелково, Фрязино, Королев и Пушкинского городского округа. Уже построена первая очередь очистки, современные блоки доочистки и станция УФО.

Работы по реконструкции этих очистных сооружений ведут в три смены, что позволит сдать проект досрочно.

«Работы будут завершены досрочно — до конца 2022 года, а не в 2024 году. Это позволит увеличить мощность сооружений до 400 тысяч кубических метров в сутки», — сообщил Антон Велиховский.

Он добавил, что реконструкция поможет не только повысить качество жизни

для более чем 700 тысяч человек, но и позволит коллегам из строительного блока развивать строительные и инфраструктурные проекты в Подмосковье.

Также в данный момент идут работы по реконструкции очистных в городских округах Лыткарино и Солнечногорске.

Еще 13 объектов в Апрелевке, Кашире, Коломне и Сергиевом Посаде ждут запуска, в данный момент определены источники финансирования и организованы строительные работы. По пяти объектам в городских округах: Одинцово, Сергиев Посад, Черноголовка, Электросталь и по крупным очистным сооружениям в Дубне идут проектно-изыскательские работы. По 11 готовым проектам в Дмитрове, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, и Серпухове проводится проверка смет с учетом импортозамещения.