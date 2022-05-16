Подмосковье стало производить вдвое больше мороженого

Подмосковье лидирует по производству мороженого в России. С начала года показатели выросли еще в два раза — в области изготовили 28,6 тысячи тонн лакомства.

За первый квартал прошлого года в Подмосковье произвели 16 тысяч тонн мороженого, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Московская область на протяжении нескольких лет удерживает лидирующую позицию Владислав Мурашов.

Серебро в этом производстве у Краснодарского края, бронза — у Омской области.

«Важно отметить и то, что доля Подмосковья от общего объема производства мороженого в России составляет больше 27%», — уточнил Мурашов.

Подмосковное мороженое производят в Люберцах, Жуковском, Долгопрудном, Дмитрове и Мытищах.

Московская область занимает первое место по производству 10 продуктов в России. Это хлеб, сыр, йогурты, кисломолочные и кондитерские изделия, а также мороженое, консервы, птица, мясо и пиво.