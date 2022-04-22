Благодаря благоустройству Подмосковье становится привлекательным регионом для туристов и инвесторов. Таким мнением поделился депутат Госдумы Сергей Колунов. Об этом сообщило РИАМО.

«Московская область стала одним из первых регионов, где не просто обратили внимание на состояние внутренних придомовых территорий, детских площадок и парков. В Подмосковье начали активное благоустройство с привлечением жителей, с учетом их мнения, их выбора», — сказал политик.

По словам Колунова, регион является ведущим в сфере благоустройства территорий. Он назвал обеспечение комфортна для жителей главной задачей. Помимо этого, обновление региона помогает привлечь инвесторов.