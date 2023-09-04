Подмосковье 04 сентября 2023, 13:50 Подмосковье стало победителем на фестивале баскетбола в Нижнем Новгороде фото: Федерация баскетбола Нижегородской области

Читать 360tv в

Подмосковная команда Khimki Power выиграла турнир по баскетболу 3х3 Pari NN Open в Нижнем Новгороде. В нем участвовали 10 коллективов из Московской, Калужской, Челябинской, Костромской, Нижегородской областей и Москвы.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, команда успешно выступила в групповом этапе и четвертьфинале. В полуфинале спортсмены сразились с соперниками из Нижнего Новгорода и обыграли их со счетом 21:7. В завершающем матче Khimki Power встретилась с коллективом «Курчатов» из Челябинска, выиграв со счетом 21:17.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».