Подмосковье 19 декабря 2022, 16:13 Подмосковье стало первым регионом России с открытой цифровой картой лесов Замглавы комитета лесного хозяйства Подмосковья Передерий рассказал о цифровой карте лесов

Читать 360tv в

Данные о всех деревьях в лесах Московской области, а также о работах, которые проходят на этих участках, теперь доступны на специальной цифровой карте на геопортале Подмосковья. Об этом «360» рассказал заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий.

Он подчеркнул, что Московская область стала первым регионом России, который открыл доступ жителям к полной информации о состоянии лесов и проводимых там работах.

Реклама

«Мы оцифровали все лесоустройство — это возраст деревьев, состав, запас и так далее. Положили эту всю информацию на карту на региональном портале РГИС и дали открытый доступ жителям», — рассказал Передерий.

Реклама

Представитель комитета лесного хозяйства Подмосковья подчеркнул, что жители могут узнать на карте, где планируется проводить санитарные вырубки, а где идут новые посадки лесных насаждений. По его словам, это нужно, чтобы люди понимали, что происходит в лесах, и меньше обращались по этим вопросам к органам власти региона.

Московская область стала лидером по внедрению цифровизации во все сферы власти. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что благодаря проведенной работе жители могут проще получать все государственные и муниципальные услуги, а правоохранители и регулирующие органы — контролировать нарушения в регионе.