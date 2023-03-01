Подмосковье 01 марта 2023, 10:53 Подмосковье стало одним из лидеров России по количеству заявок на премию «Молодой промышленник года»

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Более 10 заявок на всероссийскую премию «Молодой промышленник года» подали предприятия Подмосковья. Награждение победителей состоится в июле 2023 года на международной промышленной выставке в Екатеринбурге.

На премию «Молодой промышленник года» претендуют уже 13 предприятий из Подмосковья. Прием заявок будет продолжаться до 31 марта.

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Всероссийская премия проводится второй год Клубом молодых промышленников. Поддерживает инициативу Министерство промышленности и торговли России. Премию могут получить собственники, руководители и главные инженеры лучших производств страны до 40 лет.

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«Премия „Молодой промышленник года“ — наш проект для выявления лучших практик по развитию промышленного потенциала России и поощрения новых лидеров промышленности. Для самих участников — это возможность заявить о себе на всю страну», — говорит председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Подмосковье уже второй год становится одним из самых активных участников премии.

«Сейчас на первое место в подаче заявок вышла Республика Башкортостан (17 заявок). На втором месте — Московская область с 13 заявками. Тройку лидеров закрывает Самарская область — семь заявок на участие», — отметила руководитель премии «Молодой промышленник года» Мария Окулова.

В прошлом году предприятия Московской области подали 19 заявок и регион стал лидером по представительству.

«Сейчас уже зарегистрировано 13 участников и до конца заявочной кампании число претендентов на премию из Подмосковья может увеличится», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Награждение победителей состоится в июле в Екатеринбурге.

Конкурсный отбор на соискание премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для молодых ученых продолжается в регионе до 5 апреля. Поддержку смогут получить специалисты в сферах науки, технологии, техники и инноваций.