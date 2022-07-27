Подмосковье стало одним из лидеров России по эффективности предприятий

По итогам первого полугодия Московская область вошла в лидирующую группу российского рейтинга эффективности работы компаний. Все больше предприятий региона входят в нацпроект «Производительность труда».

С января в проект «Производительность труда» вступили 52 региональные компании, еще 28 заявок находятся на рассмотрении.

«К концу 2022 года мы планируем довести общее количество участников нацпроекта до 150 подмосковных компаний. Это позволит региону закрепиться в лидирующей группе национального рейтинга производительности труда», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации нацпроекта в Московской области создан Региональный центр компетенций (РЦК), специалисты которого оказывают предприятиям адресную поддержку. Порядка 80 подмосковных компаний получают такие услуги.

В регионе работает образовательная площадка, где смоделирован реальный производственный процесс. Специалисты под руководством экспертов РЦК получают возможность самостоятельно найти решения, позволяющие повысить производительность труда. Полученный опыт участники впоследствии смогут перенести на действующие производства.