Подмосковье стало одним из лидеров по записи на вакцинацию через «Госуслуги»

Московская область стала одним из лидеров среди российских регионов по числу заявок на вакцинацию через портал госуслуг. Регион уступил Москве и Самарской области.

«Рейтинг по наибольшему количеству записей на вакцинацию через Единый портал госуслуг возглавили: Москва (351), Самарская область (232) и Московская область (230)», — сообщил ТАСС вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В Сахалинской области было обработано 213 заявок, в Тюменской области — 178, в Краснодарском крае — 177, в Удмуртии — 140, в Брянской области — 128, в Новосибирской области — 123 и в Мурманской области — 117.

Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в тестовом режиме началась 18 января. На постоянной основе записываться онлайн можно будет с 31 января. При этом в Московской области запись на прививку от коронавируса через сайт госуслуг началась еще в начале января.

На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание работы кабинетов вакцинации, оно синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Записаться таким образом может любой россиянин.

Более 34 тысяч россиян с 31 декабря получили через сайт госуслуг сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.