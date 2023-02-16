Подмосковье 16 февраля 2023, 14:09 Подмосковье стало одним из лидеров по приросту выданных бизнесу гарантий в 2022 году

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Подмосковные МСП привлекли в 2022 году более 292 миллиардов рублей кредитов при помощи поручительств региональных гарантийных организаций. Работа проводилась по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Предприниматели, которым недостаточно залогового обеспечения для получения кредита в коммерческом банке могут получить гарантийное поручительство. В Российской Федерации создана Национальная гарантийная система — многоуровневая структура», — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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Она пояснила, что Национальная гарантийная система позволяет охватить все типы предпринимателей. В ее структуру входят корпорация МСП и региональные гарантийные организации, предоставляющие поддержку по займам до 25 миллионов рублей.

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«Поручительства региональных гарантийных организаций — это эффективные финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса в регионах. Их использование позволяет предпринимателям привлечь финансирование при недостаточном залоговом обеспечении или полном его отсутствии», — подчеркнул генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

За год представителям МСП предоставили более 19,5 тысячи поручительств. Наибольшее количество получили предприниматели в сферах торговли — 36%, услуг — 18%, а также производства и сельского хозяйства — 15%.

Вместе с Москвой, Республикой Татарстан, Челябинской и Свердловской областями Подмосковье стало лидером по приросту объемов предоставленных поручительств.

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