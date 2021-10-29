Подмосковье стало одним из лидеров по числу заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа»

Заявки для участия в профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» направили 220 кандидатов из Московской области. Организатором конкурса выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Основная цель проекта: поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте конкурса. Прием заявок продолжится до 30 ноября. Пока о своем желании войти в список заявили пять тысяч человек.

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев отметил, что объявленному конкурсу проявили интерес профессионалы со всей страны.

«Конкурс откроет перед наиболее талантливыми сотрудниками образовательных организаций новые возможности для самореализации, развития лидерских качеств, совершенствования профессиональных навыков. Такие управленцы станут примером для своих коллег и помогут повысить качество российского образования, создать благоприятные условия для раскрытия потенциала учащихся», — подчеркнул он.

Конкурс «Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что заявки для участия в конкурсе прислали педагоги из 83 регионов России. Лидерами по количеству заявок стали Кемеровская, Нижегородская, Московская, Свердловская области и Ставропольский край.

«Мы рады, что среди зарегистрировавшихся участников достаточно большое количество представителей сельских школ, а также молодых педагогов. Уверен, что участие в конкурсе будет способствовать развитию управленческих компетенций, а также профессиональному росту», — заявил Алексей Комиссаров.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо собрать команду из четырех сотрудников одной из школ: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

Для выхода в полуфинальный этап соревнований участники должны пройти дистанционное тестирование, где проверят их общие знания, функциональную грамотность и управленческие навыки.

Полуфиналы пройдут в очном режиме в восьми федеральных округах. В ходе испытаний определятся 100 финалистов, которые вступят в борьбу за главные награды.

Победители смогут повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров конкурса. Участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».