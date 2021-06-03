Подмосковье стало одним из 9 регионов Большого Золотого кольца

В четверг на ПМЭФ Ростуризм подписал соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо» с девятью областями, в том числе с Подмосковьем.

Соглашение было подписано с Владимирской областью, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

«Я хотел бы всех поздравить с заключением соглашения и отметить, что ЦФО действует очень оперативно. Президент в своем послании только сказал о том, что необходимо развивать Большое Золотое кольцо, как Ростуризм уже подготовил документы вместе с замечательными областями», — рассказал полномочный представитель президента России Игорь Щеголев.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что развитие туризма повлечет за собой не только поток путешественников, но также будет сопровождаться благоустройством, повышением качества жизни, а значит, повлияет на желание жить и работать в этих регионах. Щеголев выразил надежду, что соглашение поможет развить конкуренцию и создать новые рабочие места.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова добавила, что проект формировался исходя из запросов россиян.

«Мы внимательно смотрели, чего хотят люди. Руководители нам поручили, чтобы любые инструменты и сам проект формировались в первую очередь от запроса людей. Мы посмотрели опросы общественного мнения, видели, куда больше всего едут внутри страны. На первом месте — пляжный отдых. На втором месте — культурно-познавательные атмосферные поездки, путешествия по городам», — рассказала Догузова.

Она отметила, что в фокусе было создание адаптированных под запросы современного туриста маршрутов. К этому соглашению регионы шли уже давно.

«Мы — свидетели рождения нового межрегионального проекта и маршрута, который создается вокруг Москвы. Мы начали работу по мастер-плану. В рамках него мы выстроим грамотную логистику. Создадим условия для бизнеса, чтобы создавались качественные отели», — объяснила Догузова.

По ее словам, задача в том, чтобы подчеркнуть уникальность каждого из девяти регионов. Потому что каждый их них не похож на других и по-своему прекрасен.