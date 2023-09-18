Подмосковье 18 сентября 2023, 10:42 Подмосковье стало лучшим в России по выявлению и пресечению сброса мусора на дорогах Фото Минэкологии

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Представители Минэкологии Московской области и ГУСТ приняли участие в семинаре, посвященному организации фото- и видеофиксации для пресечения несанкционированного сброса отходов на дорогах.

На совещании представители Минэкологии и ГУСТ рассказали об успешном применении в регионе систем выявления нарушителей. В этом помогают дорожные камеры фото- и видеофиксации, функция «Народный инспектор» на портале «Добродел», фотоловушки и искусственный интеллект.

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Минприроды России выделило Подмосковье как регион с наилучшими показателями по выявлению и пресечению нарушений в области сбросов отходов с автотранспортных средств.

«Борьба с несанкционированными свалками в целом показала, что для нашего региона актуальным является вопрос по организации процесса выявления фактов несанкционированного сброса и выгрузки отходов с использованием легковых и грузовых транспортных средств», — отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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