Подмосковье 31 марта 2023, 14:45 Подмосковье стало лучшим среди регионов России по работе с государственной системой о платежах Unsplash

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Московская область показала лучший результат среди регионов России по работе с Государственной информационной системой о платежах. Подмосковье возглавило федеральный рейтинг по этому показателю.

Когда человек оплачивает госуслуги, штрафы, административные сборы, сведения из банка поступают и в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, и в ведомства.

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«Мингосуправления Подмосковья помогает региональным учреждениям оперативно обмениваться информацией в ГИС ГМП. По результатам работы за 2022 год наш регион получил высокую оценку федерального казначейства», — объяснила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

По итогам рейтинга федерального казначейства за 2022 год Московская область заняла первое место с результатом 98,79%. В тройку вошли также Смоленская (98,39%) и Саратовская (98,3%) области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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