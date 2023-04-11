Подмосковье 11 апреля 2023, 11:20 Подмосковье стало лучшим регионом России по потенциалу развития IT-компаний

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Подмосковье стало лидером лидером рейтинга потенциала развития разработчиков программного обеспечения. Его подготовила ассоциация РУССОФТ.

Как рассказали в Мингосуправления региона, такие высокие результаты — это итог качественной работы Подмосковья.

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«Чтобы стимулировать развитие IT-компаний, в прошлом году мы запустили меру грантовой поддержки. Воспользоваться ею могут IT-организации, которые производят программные продукты или компьютерную технику на территории Московской области», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

В Подмосковье работают около 12 тысяч IT-компаний. В них трудятся 27 тысяч человек. Гранты можно использовать для покупки оборудования или на зарплату сотрудников. Их сумма составляет от 96 до 240 тысяч рублей в год на одного нового работника.

РУССОФТ — крупнейшее объединение разработчиков ПО в России. Ежегодно ассоциация составляет рейтинг регионов по уровню развития индустрии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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