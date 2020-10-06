Подмосковье стало лидером в ЦФО по уровню защиты информации

Подмосковье заняло первое место в Центральном федеральном округе по уровню обеспечения защиты информации. Итоги озвучили на заседании Московской областной комиссии по информационной безопасности. Об этом рассказала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подмосковье лидирует среди субъектов России по уровню защиты информации. В Центральном округе мы заняли первое место из 18 регионов, опередив Москву, Тульскую и Калужскую области и другие субъекты», — сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он пояснил, что при оценке уровня защиты информации учитывают 12 показателей. Среди них: финансирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности, эффективная законодательная база, оснащенность средствами защиты информации, обучающие мероприятия по вопросам кибербезопасности и так далее.

В Подмосковье реализуют региональный проект «Информационная безопасность». В прошлом году в Центре обработки данных внедрили более 1900 средств защиты, аттестовали 71 государственную информационную систему (ГИС), заблокировали свыше 110 тысяч вирусов, а также создали защищенную сеть с участием свыше пяти тысяч абонентов.

В первую пятерку рейтинга вошли Подмосковье, Тульская, Калужская, Воронежская и Курская области.