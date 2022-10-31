Подмосковье стало лидером в России по ремонту систем газоснабжения | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 15:01 Подмосковье стало лидером в России по ремонту систем газоснабжения Министр ЖКХ Велиховский: Подмосковье вышло в лидеры по ремонту систем газоснабжения пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Е. А. Хромушина

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Московская область является лидером в России по объему ремонта систем газоснабжения в домах. Об этом рассказал министр ЖКХ Антон Велиховский на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.

«Мы приступили к программе установки датчиков газконтроля дополнительно к основной программе. На сегодня 16,5 тысячи датчиков уже установлено по этой программе», — отчитался Велиховский.

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В Подмосковье практикуют внимательное отношение к используемому оборудованию, подчеркнул он.

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В регионе реализуют большую программу газификации. Ее цель — не только подключить новые объекты, но и повысить безопасность оборудования в домах.

Антон Велиховский также доложил о ходе реализации программы капремонта в регионе. Начиная с 2014 года капитально отремонтировали 15,8 тысячи многоэтажек, благодаря чему условия жизни улучшили 2,5 миллиона человек. В Московской области к капремонту подходят комплексно, подчеркнул на совещании Андрей Воробьев.