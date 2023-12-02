Подмосковье 02 декабря 2023, 09:00 Подмосковье стало лидером в России по числу промышленных роботов на предприятиях в 2022 году Пресс-служба Минпромторга России

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Московскую область признали лидером среди регионов страны по количеству роботов на промышленных предприятиях в 2022 году. В Подмосковье 79 компаний интегрировали в работу машины, сообщила зампред правительства региона и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Подсчеты провела Национальная ассоциация участников рынка робототехники.

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«Наиболее активно роботов внедряют в сферах пищевого производства и металлургии. В других отраслях степень роботизации ниже, но и там внедряют новые решения. Отмечу, что государство реализует различные программы поддержки, направленные на стимулирование роботизации», — заявила Зиновьева.

Например, в рамках программы «Проекты развития» предприниматели могут взять льготный кредит под 3 и 5% годовых на сумму от 100 миллионов до миллиарда рублей сроком до пяти лет.

Машиностроительный завод «Тонар» в Орехово-Зуеве внедрил роботизированные комплексы и увеличит пропускную способность цехов по производству прицепной и полуприцепной техники. Это повлияло и на качество товаров.

В Кашире роботизированный завод «Черкизово» по производств мясных продуктов работает с минимумом специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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