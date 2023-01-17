Подмосковье 17 января 2023, 18:21 Подмосковье стало лидером в РФ по количеству инвестпроектов в декабре 2022 года Публичное достояние

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В декабре 2022 года в трекер инвестиционной активности российских регионов попало 36 подмосковных проектов. Регион стал лидером по количеству представленных в трекере инвестпроектов, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отчет о реализуемых инвестпроектах составляет Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) совместно с РФПИ.

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«По количеству проектов, представленных в трекере, Подмосковье стало безоговорочным лидером, обеспечив более 11% всех инвестпроектов, вошедших в отчет. Всего в трекере за декабрь указано 316 проектов, реализуемых в России», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Второе место в трекере инвестиционной активности за декабрь 2022 года заняла Москва с 18 проектами. На третьем месте — Нижегородская область с 12 инвестпроектами.

Министр уточнила, что в декабрьский трекер инвестактивности вошел проект подмосковной компании «Торговый Дом АДЛ» — инвестор будет реализовать проект производства трубопроводной арматуры с объемом инвестиций 600 миллионов рублей. Еще одним подмосковным проектом, представленным в трекере, стал проект компании «Инфаприм». Она инвестирует 4,2 миллиарда рублей в проект расширения производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания, на предприятии будет создано около 110 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что товарооборот Подмосковья и Белоруссии перешагнет отметку 10 миллиардов долларов.

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