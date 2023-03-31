Подмосковье 31 марта 2023, 10:24 Подмосковье стало лидером ЦФО по проведению лесной амнистии Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Федеральное агентство лесного хозяйства провело совещание по эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Центрального федерального округа России. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Московская область — лидер Центрального федерального округа. Регион преуспел по многим направлениям, в том числе и в проведении лесной амнистии», — отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

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Он также подчеркнул, что более чем из 150 тысяч участков в ЦФО на Московскую область приходится свыше 120 тысяч, из которых около 80 тысяч уже приведено в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН. Работа по данному направлению ведется по нескольким направлениям. Заявления рассматривают как на заседании Межведомственной рабочей группы по устранению противоречий в сведениях госреестров, так и через портал госуслуг.

Курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что, согласно данным Рослесхоза, лесная амнистия продлена до 2026 года.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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