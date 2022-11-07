Подмосковье стало лидером ЦФО по производству пива | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 14:12 Подмосковье стало лидером ЦФО по производству пива

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Более 49 миллионов декалитров пива произвели в Подмосковье за девять месяцев года. Регион стал лидером Центрального федерального округа по этому показателю.

«С начала года в Московской области произведено 27,3% от общего объема пива в Центральном федеральном округе. Это 7,6% от общероссийского объема», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На втором месте рейтинга ЦФО по производству пива идут Тульская (более 32 миллионов декалитров) и Калужская области (более 30 миллионов декалитров). Крупнейшими производителями пенного напитка в Подмосковье являются «Московская пивоваренная компания» (Мытищи), «АБ Инбев Эфес» (Клин) и «Глечер» (Клин).

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Ранее стало известно, что Подмосковье заняло первое место в России по производству пряностей и приправ. С начала года компании выпустили на 25% больше продукции, чем за тот же период 2021-го. По результатам восьми месяцев текущего года регион лидирует в стране и по производству йогурта. Также Московская область стоит на первом месте по выпуску питьевой воды (более одного миллиарда литров) и мясных консервов.