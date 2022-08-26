Подмосковье стало лидером ЦФО по производству молока в упаковках

Подмосковье стало лидером по объему произведенного молока в упаковках в ЦФО, обогнав Москву и Белгородскую область. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

За полгода регион произвел 105,61 тысячи тонн молока, что на 120% больше, чем за такой же период прошлого года, отметил Филимонов. Он добавил, что по итогам второго квартала Подмосковье также заняло первое место по выпуску упакованного молока.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии сыроварни в Дмитрове. На ней планируют производить 5,5 тысячи тонн продукта ежегодно.