Подмосковье 12 января 2023, 21:58 Подмосковье стало лидером среди российских регионов по числу обустроенных контейнерных площадок

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Российский экологический оператор представил список ведущих регионов по количеству контейнерных площадок для сбора отходов. Его возглавила Московская область. В Подмосковье оборудовано 68 тысяч таких объектов.

На втором месте оказалась Москва с 48 тысячами площадок, далее — Санкт-Петербург, Ростовская и Нижегородская области с результатами 37 тысяч, 28 тысяч и 25 тысяч контейнерных площадок соответственно. Всего по стране их насчитывается 960 тысяч. Их можно увидеть на интерактивном карте, которую разработал Российский экологический оператор при участии Министерства ЖКХ Подмосковья.

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«Мы активно занимаемся развитием инфраструктуры для раздельного сбора отходов, в том числе регулярно увеличиваем количество придомовых контейнерных площадок нового образца. С целью обеспечения контроля за состоянием площадок была реализована программа по внедрению „умной“ системы видео мониторинга. Это позволило более оперативно выявлять и устранять нарушения, а также содержать контейнерные площадки в надлежащем состоянии», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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С этой целью в регионе установлено 664 камеры в 40 городских округах, с помощью которых уже выявлено более 10 тысяч нарушений.

В прошлом году в Подмосковье запустили чат-бот «Чистый бак», где жители могли разместить фотографии грязных контейнерных площадок. После сигнала объекты чистили в течение суток. Таких жалоб поступило порядка 1,4 тысячи.

С 2019 года в Московской области отходы собирают по двухконтейнерной системе. Сухие компоненты, которые пригодны для переработки, отправляют в синие баки. Так поступают с полимерами, стеклом, металлом, бумагой и картоном. Остальные, которые называются смешанными, скидывают в серые емкости.

В регионе не допускается вывоз смешанных и раздельно накопленных «сухих» отходов одним мусоровозом. В Подмосковье порядка 168 тысяч мусорных баков, их убирают более полторы тысячи большегрузов.

Отметим, на территории Московской области ежегодно перерабатывается 7,5 миллиона тонн отходов, что составляет порядка 20% от всех образующихся отходов страны.

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