Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта

В 2021 году Подмосковье стало лидером по производству молочной, мясной, хлебной и прочей пищевой продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

«Первое место в РФ предприятия Московской области занимают по следующим видам продукции: это йогурт. Каждый второй йогурт, произведенный в России, производится в Подмосковье. Мы стали также первыми в производстве сыра, обогнав Алтайский край», — сказал Сергей Воскресенский.

Он также отметил, что Московская область стала лидером по производству консервов — в регионе производят каждую пятую банку.

«Мы — первые в производстве минеральной воды, пива и крепких алкогольных напитков», — отметил он.

Министр добавил, что Подмосковье также занимает первое место по производству мясной продукции, мучных и кондитерских изделий, а также картофеля, джема, приправ и кофе.

Встреча Сергея Воскресенского с журналистами была посвящена итогам года в пищевой и перерабатывающей промышленности.