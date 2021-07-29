Подмосковье стало лидером секретного супер-рейтинга губернаторов

Московская область заняла лидирующую позицию в оценке работы региональных правительств с обращениями жителей в соцсетях. Об этом Ura.ru рассказали в АНО «Диалог Регионы», которая составляет для Кремля новый закрытый рейтинг с оценкой работы губернаторов.

Первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин рассказал, что сейчас организация составляет супер-рейтинг по работе глав регионов с интернет-коммуникацией. Оценивается инфраструктура, работа с пабликами, социальные сети глав регионов, информационные кампании, таргетирование, мессенджеры и другие критерии. Этот рейтинг в любой момент могут посмотреть в администрации президента.

«Идеальной схемой мы можем назвать модель работы в Московской области. Каждую неделю заседание правительства там начинается с обсуждения „тепловой карты“ по обращениям. Губернатор смотрит на нее, а ЦУР докладывает, какие проблемы основные», — сообщил Истомин.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев за три года стал одним самых популярных губернаторов в России, отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы».

Лидерами по работе в интернете, помимо Подмосковья, сегодня являются Татарстан, Севастополь, Тульская, Калужская и Тюменская области, а также ХМАО и ЯНАО.